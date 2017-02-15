Масштабные учения по борьбе с терроризмом‍ в сети проведут спецслужбы СНГ

Спецслужбы стран СНГ намерены провести масштабные учения, связанные с выявлением на просторах социальных сетей вербовщиков террористических организаций, а также их эмиссаров. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ
Как отмечается, совместные учения
«Перед собой мы ставим главную цель — это отработка навыков по взаимодействию и выявлению
Террористы на данном поприще продвинулись достаточно далеко, ведь они применяют не только обширные возможности социальных сетей, но и многие другие функции Интернета.Андрей Новиков
Он подчеркнул, что в ходе проводимой работы в банке данных АТЦ удалось накопить достаточно существенное количество материалов о деятельности террористов в Интернете.