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Общество

Масштабные учения по борьбе с терроризмом‍ в сети проведут спецслужбы СНГ

Спецслужбы стран СНГ намерены провести масштабные учения, связанные с выявлением на просторах социальных сетей вербовщиков террористических организаций, а также их эмиссаров. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник Андрей Новиков, выступая на совещании руководителей центров по борьбе с терроризмом.

Как отмечается, совместные учения «Душанбе-Антитеррор» должны состояться в конце мая 2017 года и в начале июня на территории шести государств — Беларуси, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана и Казахстана. К ним привлекут различные спецслужбы, военные ведомства и ряд уполномоченных органов. Заключительный этап учений состоится в Таджикистане.

«Перед собой мы ставим главную цель — это отработка навыков по взаимодействию и выявлению информационно-пропагандистской работы экстремистской направленности. Идеологическая обработка населения террористами является недопустимой, и борьба с ней должна проходить всеми возможными методами», — считает генерал.

Террористы на данном поприще продвинулись достаточно далеко, ведь они применяют не только обширные возможности социальных сетей, но и многие другие функции Интернета.

Андрей Новиков

Он подчеркнул, что в ходе проводимой работы в банке данных АТЦ удалось накопить достаточно существенное количество материалов о деятельности террористов в Интернете.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45222/
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