«Афганцы». Мир продолжает воевать

«После Афганской войны мир не стал спокойнее, мир продолжает воевать», — сказал на митинге, посвященном 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане Виктор Денисенко.

Погибли, ранены, пропали без вести…

Сегодня в Бишкеке в парке имени Ата-Тюрка мэрия организовала акцию памяти наших сограждан, павших в той войне. Почтить безвозвратно ушедших боевых товарищей пришли поседевшие воины-«афганцы», а также студенты, школьники, депутаты, высокопоставленные и не очень чиновники.

Фото: ИА «24.kg». Памятник воинам-«афганцам» в парке имени Ата-Тюрка.

Церемония началась с возложения венков и цветов к памятнику воинам-«афганцам». А затем с бумажками в руках свои речи зачитали мэр, председатель горкенеша и другие выступающие.

Фото: ИА «24.kg». Возложение венка к памятнику.

— В этой войне участвовали 7 тысяч 140 наших соотечественников. Из них 252 погибли, 1,5 тысячи вернулись с различными ранениями, а четверо пропали без вести. Мы сегодня благодарим тех, кто честно и мужественно выполнил свой воинский долг, — сказал мэр Албек Ибраимов.

Печальную статистику озвучил депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев.

— Только за январь и февраль 2017 года умерли 42 воина-«афганца». Это отголоски тех лет, — сказал парламентарий, который сам из той же героической когорты.

Послание легендарного Громова

Не забыл кыргызстанцев — участников той войны и Герой Советского Союза, председатель Всероссийской организации «Боевое братство» Борис Громов.

Фото: ИА «24.kg». Во время исполнения гимна Кыргызстана на митинге, посвященном 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Его послание зачитал депутат Кожобек Рыспаев: «Боевое братство» делает все, чтобы сохранить уважение друг к другу, братскую дружбу. Мы всегда будем хранить память о погибших товарищах и заботиться об их семьях». Эти искренние слова легендарного генерала, под командованием которого и были выведены в 1989 году советские войска из Афганистана, тронули всех.

«Интернациональный долг» наши солдаты исполняли 9 лет, 1 месяц и 19 дней. Считай, в два раза дольше, чем длилась Великая Отечественная.

За это время через горнило войны прошли 620 тысяч солдат и офицеров, из которых 7 тысяч 141 — кыргызстанцы.

Более 200 тысяч из них награждены различными медалями и орденами, 66 удостоены высокого звания Героя Советского Союза, в том числе двое из Кыргызстана: Юрий Исламов и Сергей Гущин.

А память священна…

Депутат Кенжебек Бокоев, который тоже служил в Афганистане в 1985 году, в провинции Кундуз, считает, что нынешнему поколению нужно перенять их опыт военно-политической подготовки и помнить о своих товарищах.

Оказывается, до сих пор не прекращаются поиски без вести пропавших на той войне кыргызстанцев.

Как сказал председатель республиканского совета ветеранов-«афганцев» Тыныбек Кадыров, два года назад к ним поступила информация о том, что якобы в Пакистане нашелся наш соотечественник, участник той войны, который хотел бы вернуться на родину. Увы, позже информация не подтвердилась.

После митинга ветераны обнимали друг друга, фотографировались, искали знакомые лица, приглашали друг друга отметить встречу…

Фото: ИА «24.kg». Встреча двух воинов-интернационалистов.

А у скромной женщины Екатерины Ловыгиной были только слезы на глазах. В той войне она потеряла сына — Олега Ловыгина.

Фото: ИА «24.kg». Екатерина Ловыгина. В 1982 году ее сын Олег Ловыгин погиб в Афганистане.

— Его призвали в 1982 году, успел прослужить 7 месяцев, говорят, его убили, когда он ехал на БТР, — еле сдерживая слезы, вспоминает мать.

Фото: ИА «24.kg». Гранитные плиты с именами погибших при исполнении интернационального долга кыргызстанцев.

И это понятно, потому что этот день особенный: это и праздник, и поминки однополчан…