«Афганцы». Мир продолжает воевать

«После Афганской войны мир не стал спокойнее, мир продолжает воевать», — сказал на митинге, посвященном
Погибли, ранены, пропали без вести…
Сегодня в Бишкеке в парке имени
Церемония началась с возложения венков и цветов к памятнику воинам-«афганцам». А затем с бумажками в руках свои речи зачитали мэр, председатель горкенеша и другие выступающие.
— В этой войне участвовали 7 тысяч 140 наших соотечественников. Из них 252 погибли, 1,5 тысячи вернулись с различными ранениями, а четверо пропали без вести. Мы сегодня благодарим тех, кто честно и мужественно выполнил свой воинский долг, — сказал мэр Албек Ибраимов.
Печальную статистику озвучил депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев.
— Только за январь и февраль 2017 года умерли 42 воина-«афганца». Это отголоски тех лет, — сказал парламентарий, который сам из той же героической когорты.
Послание легендарного Громова
Не забыл кыргызстанцев — участников той войны и Герой Советского Союза, председатель Всероссийской организации «Боевое братство» Борис Громов.
Его послание зачитал депутат Кожобек Рыспаев: «Боевое братство» делает все, чтобы сохранить уважение друг к другу, братскую дружбу. Мы всегда будем хранить память о погибших товарищах и заботиться об их семьях». Эти искренние слова легендарного генерала, под командованием которого и были выведены в 1989 году советские войска из Афганистана, тронули всех.
«Интернациональный долг» наши солдаты исполняли 9 лет, 1 месяц и 19 дней. Считай, в два раза дольше, чем длилась Великая Отечественная.
За это время через горнило войны прошли 620 тысяч солдат и офицеров, из которых 7 тысяч 141 — кыргызстанцы.
Более 200 тысяч из них награждены различными медалями и орденами, 66 удостоены высокого звания Героя Советского Союза, в том числе двое из Кыргызстана: Юрий Исламов и Сергей Гущин.
А память священна…
Депутат Кенжебек Бокоев, который тоже служил в Афганистане в 1985 году, в провинции Кундуз, считает, что нынешнему поколению нужно перенять их опыт
Оказывается, до сих пор не прекращаются поиски без вести пропавших на той войне кыргызстанцев.
Как сказал председатель республиканского совета ветеранов-«афганцев» Тыныбек Кадыров, два года назад к ним поступила информация о том, что якобы в Пакистане нашелся наш соотечественник, участник той войны, который хотел бы вернуться на родину. Увы, позже информация не подтвердилась.
После митинга ветераны обнимали друг друга, фотографировались, искали знакомые лица, приглашали друг друга отметить встречу…
А у скромной женщины Екатерины Ловыгиной были только слезы на глазах. В той войне она потеряла сына — Олега Ловыгина.
— Его призвали в 1982 году, успел прослужить 7 месяцев, говорят, его убили, когда он ехал на БТР, — еле сдерживая слезы, вспоминает мать.
И это понятно, потому что этот день особенный: это и праздник, и поминки однополчан…