На защиту «умных» счетчиков встал Бишкекский энергосбыт

«Умный» счетчик не виноват, абонент сам много потребил энергии», — таков ответ сотрудников Бишкекского энергосбыта на возмущения потребителей по поводу крупных счетов за электричество, которые пришли им в начале февраля.

Чтобы подтвердить это, ОАО «Северэлектро» организовало для журналистов пресс-тур . Мол, смотрите сами, в чем дело.

Аудиенция у большого начальника

Сначала ситуацию у себя в кабинете объяснил начальник Бишкекского энергосбыта Максатбек Сагындыков.

По его словам, в феврале к ним поступило 171 заявление, в которых люди пожаловались, что слишком уж подозрительно «свет подорожал».

— У абонентов масса вопросов по «умным» счетчикам. Но мы проверили все жалобы и убедились, что налаженная нами система учета работает исправно. Больше половины счетов люди уже оплатили, — оптимистично заявил чиновник.

Глава филиала распредкомпании рассказал, почему вообще начали устанавливать энергетическое «чудо техники».

«Умные счетчики» поставляют три зарубежные компании: «АДД Групп» (Молдавия); Hexing Electrical Co Ltd (КНР); Ningbo Sanxing Medical Electric (КНР).

— Приборы начали поступать с 2012 года, и первой целью нашей было уменьшение потерь. Если в 2012 году потери составляли 23 процента, то сегодня этот показатель упал до 12. Второй целью можно назвать борьбу с коррупцией. Хотели исключить контакт между контролером и абонентом, уж слишком много было жалоб на них, мол, показатели списали неверно и так далее, — рассказал о достижениях последней «пятилетки» Максатбек Сагындыков.

Фото: ИА «24.kg». Электросчетчик на стене саманного дома.

Он заверил, что до сегодняшнего дня сотрудники ведомства не выявили ни одного факта неисправной работы «умного» счетчика, а вопрос, почему так счета выросли, переадресовал самим абонентам.

Начальник энергосбыта внес ясность и в вопрос, виноваты ли интернет-провайдеры , по каналам связи которых и доставляется информация от счетчика к серверам «Северэлектро».

— Теперь что касается вопроса, произошло ли это по вине интернет-провайдера . Действительно, была плохая связь с десятью процентами абонентов. От их счетчиков не шел сигнал, и мы им посчитали по среднему размеру потребления, а потом сделали перерасчет. Скажем, если в декабре абонент потребил 700 киловатт, мы выставили ему оплату за 500, а сумму за оставшиеся 200 киловатт перенесли на следующий месяц, — рассказал чиновник.

Были и другие проблемы. Так, одному из операторов мобильной связи, по каналам которого шла информация от счетчика до сервера, обесточили базовую станцию из-за финансовых проблем.

Надо отметить, что 10 процентов — это не так уж и мало, это 15 тысяч абонентов.

В Бишкеке 235 тысяч абонентов, из которых 117 тысяч 200 уже подключены к «умным» счетчикам. Ежедневно на связь с серверами выходит 100 тысяч абонентов. Полная настройка связи завершится 30 июня 2017 года.

Разговор с абонентами

В подтверждение своих слов энергетики повезли пишущую и снимающую братию к «абонентам-жалобщикам» .

Район «Кызыл-Аскер» . Улица Темировская, 36. Хозяин дома написал заявление, что за январь 2017 года счет за свет составил 12 тысяч сомов.

На виду у многочисленной толпы контролер компании проверил прибор учета АИИСКУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии), прозванный в народе «умным» счетчиком.

Фото: ИА «24.kg». Контролер рассказывает журналистам, что счетчик исправно работает.

Посмотрел с разных сторон, пломбу проверил, произвел нехитрые расчеты и сделал вывод, что к счетчику претензий нет.

Впрочем, не осталось претензий и у абонента. Мужчина сказал, что уже все выяснил и даже, оказывается, оплатил счет.

Фото: ИА «24.kg». Житель Бишкека сдает комнаты в своем доме.

Единственное, о чем он попросил, так это установить подобные счетчики в каждую комнату дома, где живут квартиранты.

— От этого человека 10 февраля пришла жалоба на большой счет. Приехали и выявили, что в самом приборе учета электроэнергии проблем нет, он исправен. А вот квартиранты, бывает, что оставляют включенными обогреватели. И хозяин, поскольку не живет здесь, не знал об этом. К тому же жильцы превысили так называемый социальный тариф в 700 киловатт, и теперь придется платить уже по 2 сома 16 тыйынов, — пояснил причину появления столь значительных сумм в счете начальник Первомайского отдела энергосбыта Осмон Абдрахманов.

Поверку счетчика компания проводит за свой счет. Четыре абонента провели поверку прибора в «Кыргызстандарте».

По следующему адресу картина такая же. Улица Мессароша, 137. Одноэтажный саманный дом, разделенный на 6 «квартир». К хозяину пришел счет на 10 тысяч 500 сомов. Контролер произвел те же расчеты и сделал вполне ожидаемый вывод: счетчик работает исправно.

Фото: ИА «24.kg». Частный дом в районе «Кызыл-Аскера», где живут квартиранты.

Как рассказала одна из квартиранток, в ее комнате нет печи. Отопление исключительно электрическое. Стоит ли после этого удивляться таким цифрам?

Вмешательство исключено

Последним пунктом пресс-тура стала биллинговая комната ОАО «Северэлектро» .

Как рассказал заместитель начальника отдела информационных технологий «Северэлектро» Сыргак Алымкулов, в этом помещении с помощью каналов связи мобильных операторов данные интеллектуальных приборов учета поступают на серверы.

— Выделенный канал с помощью оптоволоконного кабеля напрямую подключен к Интернету, поэтому возможность вмешательства извне исключена, — развеял сомнения, что в счетчики можно подключиться и «поколдовать», замначальника.

Фото: ИА «24.kg». Биллинговый центр ОАО «Северэлектро».

Сейчас, по словам Сыргака Алымкулова, идет замена сим-карт мобильного оператора, канал которого перестал работать и по вине которого не проходил сигнал от счетчиков к серверам.

— Потихоньку ведем замену сим-карт , это процесс небыстрый, трудоемкий. Сейчас на рынке стандарт СDМА больше никто не поставляет, приходится переходить на GSM, — сказал инженер.

Как показал пресс-тур и заявления энергетиков, проблем в самих «умных» счетчиках нет.

По их словам, виноват мобильный оператор, который не обеспечил связь. Его станции обесточили из-за проблем с финансированием. А это вроде как объективная причина.

Поэтому пока так и будем считать, что конкретных козлов отпущения нет. На данный момент. Но как только они появятся, сразу напишем.