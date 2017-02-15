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Общество

«Гиннес-29» вышел в лидеры чемпионата КР по баскетболу

Клуб «Гиннес-29» вышел в лидеры чемпионата Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, состоялся четвертый тур национального первенства. «Тулпар-СКИФ-2» со счетом 65:29 победил КГЮА. КРСУ одолел «Живое-Кант» — 53:44. «Токмок» переиграл КНУ — 55:50. «Тулпар-СКИФ» победил КТУ «Манас» — 72:32. «Алга» была сильнее Fire-29 — 74:33. «Гризли» победил «Нарын» — 75:41. «Политехник» разгромил «Манас» — 93:30. «Гиннес-29» не оставил шансов команде «Мой телефон» — 100:49.

Кроме того, состоялись перенесенные матчи третьего тура. «Политехник» победил Fire-29 — 109:37, а «Гиннес-29» разгромил «Гризли» — 100:37.

В турнирной таблице лидирует «Гиннес-29», набравший 8 очков. По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей он опережает «Политехник» и «Тулпар-СКИФ», у которых тоже по 8 очков. Самым результативным игроком является Шакиржан Куранбаев («Гиннес-29»), на счету которого 95 очков.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45196/
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