«Бессмертный полк» вновь пройдет по Бишкеку

«Бессмертный полк» пройдет по Бишкеку 9 мая, предварительная подготовка к параду уже на старте.
Как сообщила координатор акции Зульфира Хайбуллина, достигнута договоренность с мэром столицы Албеком Ибраимовым, который пообещал оказать всяческое содействие в организации. Согласовано, что парад «Бессмертного полка» пройдет непосредственно в День Победы.
В прошлом году в Бишкеке в акции приняли участие более 20 тысяч человек, и тысячи кыргызстанцев — в других городах республики.
К акции «Бессмертный полк» Кыргызстан присоединился в 2013 году, тогда впервые люди вышли на Парад Победы с портретами своих