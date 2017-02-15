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Общество

«Бессмертный полк» вновь пройдет по Бишкеку

«Бессмертный полк» пройдет по Бишкеку 9 мая, предварительная подготовка к параду уже на старте.

Как сообщила координатор акции Зульфира Хайбуллина, достигнута договоренность с мэром столицы Албеком Ибраимовым, который пообещал оказать всяческое содействие в организации. Согласовано, что парад «Бессмертного полка» пройдет непосредственно в День Победы.

В прошлом году в Бишкеке в акции приняли участие более 20 тысяч человек, и тысячи кыргызстанцев — в других городах республики.

К акции «Бессмертный полк» Кыргызстан присоединился в 2013 году, тогда впервые люди вышли на Парад Победы с портретами своих родственников-фронтовиков в Оше. В 2017-м «Бессмертный полк» пройдет маршем почти в 30 странах мира.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45188/
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