«Бессмертный полк» вновь пройдет по Бишкеку

«Бессмертный полк» пройдет по Бишкеку 9 мая, предварительная подготовка к параду уже на старте.

Как сообщила координатор акции Зульфира Хайбуллина, достигнута договоренность с мэром столицы Албеком Ибраимовым, который пообещал оказать всяческое содействие в организации. Согласовано, что парад «Бессмертного полка» пройдет непосредственно в День Победы.

В прошлом году в Бишкеке в акции приняли участие более 20 тысяч человек, и тысячи кыргызстанцев — в других городах республики.