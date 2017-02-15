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Общество

За взятку бывшего сотрудника ГСИН КР на год лишили права занимать госдолжности

Бывший сотрудник управления внутренней безопасности Государственной службы исполнения наказаний Кыргызстана на год лишен права занимать госдолжности. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, по результатам рассмотрения уголовного дела Свердловским районным судом Бишкека бывший сотрудник ГСИН Б.К. признан виновным в вымогательстве взятки. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере сорокакратной суммы взятки.

Также бывший сотрудник названного управления Н.С. признан виновным по статье 313–2 (посредничество во взяточничестве) УК КР. Он оштрафован на двести расчетных показателей (20 тысяч сомов) и лишен права занимать государственные должности сроком на год.

Установлено, что сотрудники службы вымогали у работника учреждения ГСИН $500 за положительное решение вопроса по выявленным нарушениям при проверке одной из колоний-поселений.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45180/
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