Любовь Смирнова: Пожилых кыргызстанцев с диабетом бросили умирать

«Старшее поколение кыргызстанцев, страдающих диабетом, просто бросили умирать. Второй тип этого заболевания в основном встречается у пожилых граждан, у которых маленькая пенсия и которые
По ее словам, закон о диабете приняли в 2006 году. «Согласно ему лечение как инсулином, так и таблетками должно быть бесплатным, а также все аппараты для измерения, шприцы и другое. Закон этот никто не отменял, но его не исполняют», — сказала Любовь Смирнова.
«По программе госгарантий закупают только самые дешевые таблетки, и то в ограниченном количестве. Диабетики второго типа вообще не получают таблетки на протяжении двух лет. По закону бесплатно должны выдавать и
«На парламентских слушаниях обещали принять меры. Больше года прошло, а стало еще хуже», — добавила Любовь Смирнова.