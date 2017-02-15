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Общество

Любовь Смирнова: Пожилых кыргызстанцев с диабетом бросили умирать

«Старшее поколение кыргызстанцев, страдающих диабетом, просто бросили умирать. Второй тип этого заболевания в основном встречается у пожилых граждан, у которых маленькая пенсия и которые еле-еле выживают», — заявила сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» представитель Бишкекского диабетического общества Любовь Смирнова.

По ее словам, закон о диабете приняли в 2006 году. «Согласно ему лечение как инсулином, так и таблетками должно быть бесплатным, а также все аппараты для измерения, шприцы и другое. Закон этот никто не отменял, но его не исполняют», — сказала Любовь Смирнова.

«По программе госгарантий закупают только самые дешевые таблетки, и то в ограниченном количестве. Диабетики второго типа вообще не получают таблетки на протяжении двух лет. По закону бесплатно должны выдавать и тест-полоски для определения уровня сахара в крови. Долгое время их не было. Сделали компенсацию всего по 8 сомов, хотя одна такая полоска стоит 25 сомов. А инсулинозависимым людям нужно проверять уровень сахара пять раз в день», — посетовала она.

«На парламентских слушаниях обещали принять меры. Больше года прошло, а стало еще хуже», — добавила Любовь Смирнова.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45174/
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