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Общество

Кыргызстанку, которую якобы убили в Турции, нашли

В Турции состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла КР Ибрагима Жунусова с кыргызстанкой Жаркынай А., ложная информация о гибели которой появилась в ряде кыргызских СМИ и социальных сетях 13—14 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Жаркынай сообщила, что узнала об этой ужасной новости 13 февраля в 23.00 и сразу же оповестила своих родных и близких. При этом она отметила, что даже не предполагает, кому нужно распространять такую информацию.

По ее женщины, ее родные в Кыргызстане ищут распространителя ложной информации и намерены подать заявление в правоохранительные и судебные органы.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45154/
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