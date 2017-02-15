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Общество

Почему хромает качество услуг в паспортных столах, рассказали в ГРС

Заместитель председателя Государственной регистрационной службы Дастан Догоев отметил низкий уровень работы Департамента регистрации населения. Об этом он заявил сегодня на заседании коллегии.

  • В ГРС отмечают: многие сотрудники паспортных столов не знают, что законы изменили и следует руководствоваться другими нормами.

По его словам, ДРН не проводит обучение сотрудников, поэтому одни паспортные столы оказывают качественные услуги, а другие не знают, как работать с гражданами.

«Не нужно равняться на Грузию или другие страны. Мы можем проводить обучение своими силами. Хорошие паспортные столы могут делиться опытом с теми, кто отстает», — предложил Дастан Догоев.

Главе ДРН напомнили, что у каждого сотрудника должна быть информация о том, куда обращаться гражданам, если процедуру затягивают.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45153/
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