Почему хромает качество услуг в паспортных столах, рассказали в ГРС

Заместитель председателя Государственной регистрационной службы Дастан Догоев отметил низкий уровень работы Департамента регистрации населения. Об этом он заявил сегодня на заседании коллегии.

В ГРС отмечают: многие сотрудники паспортных столов не знают, что законы изменили и следует руководствоваться другими нормами.

По его словам, ДРН не проводит обучение сотрудников, поэтому одни паспортные столы оказывают качественные услуги, а другие не знают, как работать с гражданами.

«Не нужно равняться на Грузию или другие страны. Мы можем проводить обучение своими силами. Хорошие паспортные столы могут делиться опытом с теми, кто отстает», — предложил Дастан Догоев.

Главе ДРН напомнили, что у каждого сотрудника должна быть информация о том, куда обращаться гражданам, если процедуру затягивают.