Почему хромает качество услуг в паспортных столах, рассказали в ГРС

Заместитель председателя Государственной регистрационной службы Дастан Догоев отметил низкий уровень работы Департамента регистрации населения. Об этом он заявил сегодня на заседании коллегии.
По его словам, ДРН не проводит обучение сотрудников, поэтому одни паспортные столы оказывают качественные услуги, а другие не знают, как работать с гражданами.
«Не нужно равняться на Грузию или другие страны. Мы можем проводить обучение своими силами. Хорошие паспортные столы могут делиться опытом с теми, кто отстает», — предложил Дастан Догоев.
Главе ДРН напомнили, что у каждого сотрудника должна быть информация о том, куда обращаться гражданам, если процедуру затягивают.