В Бишкеке сносят рекламные конструкции и думают над единым оформлением

В Бишкеке сносят незаконно установленные рекламные конструкции и думают над единым городским оформлением. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава управления землепользования и строительства мэрии Бишкека Талант Иманакун уулу.

По его словам, сегодня рекламные щиты и вывески будут сносить на проспекте Манаса — от улицы Ахунбаева до проспекта Чуй. «Владельцев заранее известили, чтобы они добровольно все убрали. Оставшиеся объекты ликвидируют в принудительном порядке», — сказал чиновник.

Он напомнил, что в столичной мэрии создали рабочий штаб по пресечению незаконного строительства.

«На сегодня уже 540 конструкций (вывески, штендеры) демонтировали. Работа проводится не только на центральных улицах, а по всему городу. Физически, конечно, не успеваем. Но составлен график. Сейчас идет инвентаризация незаконно установленных объектов. Управление новое. Раньше этим занимался департамент рекламы. После его ликвидации полномочия передали управлению муниципальной собственности, которое также разделили на две структуры», — отметил Талант Иманакун уулу.

Он добавил, что все рекламные конструкции в городе разноцветные. В службе работают над созданием единого городского стиля.