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Общество

Темир Сариев считает вопрос о правильности вступления КР в ЕАЭС неактуальным

Экс-премьер-министр Темир Сариев считает неактуальным обсуждение в нынешних условиях вопроса правильности или неправильности вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз.

По его мнению, решение о евразийской интеграции было исторически правильным и политически выверенным. Он подчеркнул, что вступление в ЕАЭС может принести в будущем много полезного стране.

«Кыргызстан — страна с небольшим внутренним рынком. Главный рынок сбыта — Россия и Казахстан. А ЕАЭС — гарантированный доступ на рынок. Невступление в союз — бесконечные преграды и проблемы. Членство в ЕАЭС дает нам возможность торговать и с другими странами. Также это возможность системно решать возникающие проблемы», — отметил Темир Сариев.

«Мы должны создавать возможности для расширения перспективных рынков сбыта. Но всю работу должны делать сами. Неактуально ставить вопрос, правильно или неправильно мы вступили. Нужно думать над тем, какие шаги нужно предпринять, чтобы будущее Кыргызстана в ЕАЭС принесло пользу», — добавил он.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45147/
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