Посуточные квартиры и сауны выявляют вблизи Ошского рынка в Бишкеке

Сегодня в Бишкеке по периметру Ошского рынка проходит рейд по ликвидации стихийной торговли и незаконной деятельности некоторых хозяйственных субъектов (саун, где оказывают интимные услуги, посуточных квартир и других).

Как сообщил ИА «24.kg» первый заместитель главы Ленинской администрации Адилет Малдыбаев, рейд проводится в квадрате, ограниченном улицами Рыскулова, Московской, Павлова и Бейшеналиевой.

Задействованы все структурные подразделения мэрии, привлечены сотрудники финансовой полиции, налоговой службы, ГУВД города, санэпидемстанции.

«Работу будем проводить и ночью. В отношении задержанных составим административные протоколы. Материалы направим в судебные органы», — отметил Адилет Малдыбаев.