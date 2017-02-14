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Общество

Пациенты стали реже жаловаться на состояние больниц в Кыргызстане

В системе здравоохранения Кыргызстана проведен десятый обзор деятельности больниц с оценкой качества предоставления медицинской помощи за четвертый квартал 2016 года. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

В обзоре участвовали 42 пилотные и 21 контрольная больницы, включая центры общеврачебной практики. С этой целью разработана Оценочная карта с различными критериями и индикаторами, включая экзамены медработников по оказанию неотложной помощи.

Общий результат оценки качества медицинской помощи в пилотных организациях здравоохранения составил 71,7 процента, что выше результатов предыдущих обзоров. На данные результаты повлияло обучение персонала больниц в области акушерства и неонатологии.

Положительные результаты в тех больницах, где, кроме интенсивного мониторинга, есть достаточное финансирование.

В то же время имеются некоторые больницы, техническое состояние которых вызывает озабоченность. В качестве примера привели Центр общеврачебной практики «Жаны-Жер» в Чуйской области. Помещение большое, общей системы отопления нет, часть здания не функционирует.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45119/
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