Пациенты стали реже жаловаться на состояние больниц в Кыргызстане

В системе здравоохранения Кыргызстана проведен десятый обзор деятельности больниц с оценкой качества предоставления медицинской помощи за четвертый квартал 2016 года. Об этом сообщает
В обзоре участвовали 42 пилотные и 21 контрольная больницы, включая центры общеврачебной практики. С этой целью разработана Оценочная карта с различными критериями и индикаторами, включая экзамены медработников по оказанию неотложной помощи.
Общий результат оценки качества медицинской помощи в пилотных организациях здравоохранения составил 71,7 процента, что выше результатов предыдущих обзоров. На данные результаты повлияло обучение персонала больниц в области акушерства и неонатологии.
Положительные результаты в тех больницах, где, кроме интенсивного мониторинга, есть достаточное финансирование.
В то же время имеются некоторые больницы, техническое состояние которых вызывает озабоченность. В качестве примера привели Центр общеврачебной практики