Товарные знаки Toyota и Lexus начнут защищать в Кыргызстане

Компания Toyota Motor Corporation начала защищать свои права интеллектуальной собственности в Кыргызстане. Об этом сообщают представители компании.

Отмечается, что 25 января 2017 года согласно приказу № 5–04/30 Государственной таможенной службы товарные знаки TOYOTA и LEXUS включены в реестр объектов интеллектуальной собственности.

Владелец товарных знаков может предотвратить незаконный ввоз в КР товаров, содержащих знаки TOYOTA и LEXUS.

«Компания Toyota Motor Corporation, тщательно изучив и проанализировав ситуацию с ввозом запасных частей и аксессуаров в Кыргызстан, пришла к выводу, что на сегодня невозможно исключить вероятность неудобств для тех клиентов, которые заказали запасные части, маркированные товарными знаками TOYOTA или LEXUS у неофициальных импортеров до 25 января 2017 года», — говорится в сообщении.

С 1 февраля по 1 июля 2017 года компания не будет предъявлять претензий к неофициальным импортерам оригинальных запасных частей и аксессуаров, обозначенных товарными знаками TOYOTA или LEXUS.

Следует отметить, что данное заявление не относится к поддельной продукции. Меры таможенной защиты будут предприниматься к ней непрерывно.