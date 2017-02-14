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Общество

К порядку на дорогах в Бишкеке призвали водителей пассажирского транспорта

Навести порядок на дорогах Бишкека призвали водителей на встрече руководства ГУВД, УПМ с представителями фирм-перевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, начальник ГУВД полковник милиции Самат Курманкулов отметил, что участились жалобы со стороны горожан и автолюбителей на водителей маршрутных такси.

У нас в городе посреди дороги водители маршрутных такси выясняют отношения между собой, нарушая правила дорожного движения.

Самат Курманкулов

В УУР ГУВД Бишкека призвали представителей транспортных компаний установить двухсторонние видеорегистраторы в салонах, что поможет упорядочить отношения всех участников дорожного движения.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45100/
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