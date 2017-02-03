Шокирующая съемка российской модели на крыше небоскреба возмутила Интернет

Российская модель Виктория Одинцова, имеющая несколько популярных аккаунтов в соцсетях, опубликовала кадры с фотосессии на крыше одного из небоскребов в Дубае. Шокирующие снимки вызвали бурную реакцию пользователей Сети, пишет «Российская газета».
По ее данным, кадры, снятые на крыше небоскреба, опубликовали на
Комментаторы с возмущением отмечают, что подобные трюки крайне опасны. Стремление к популярности может стоить экспериментаторам жизни, ведь любое неловкое движение может привести к трагедии.