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Общество

Шокирующая съемка российской модели на крыше небоскреба возмутила Интернет

Российская модель Виктория Одинцова, имеющая несколько популярных аккаунтов в соцсетях, опубликовала кадры с фотосессии на крыше одного из небоскребов в Дубае. Шокирующие снимки вызвали бурную реакцию пользователей Сети, пишет «Российская газета».

По ее данным, кадры, снятые на крыше небоскреба, опубликовали на YouTube-канале, в Instagram и в соцсети «ВКонтакте». Видео и фото, на которых запечатлено, как девушка без страховки повисла на руке молодого человека, участвовавшего съемке, собрали огромное количество «лайков», репостов и комментариев.

Комментаторы с возмущением отмечают, что подобные трюки крайне опасны. Стремление к популярности может стоить экспериментаторам жизни, ведь любое неловкое движение может привести к трагедии.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45096/
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