Без призов рискуют остаться победители чемпионата по снукеру в Бишкеке

Без призов рискуют остаться победители чемпионата по снукеру, который проходит в столице Кыргызстана.

Сегодня в социальной сети Facebook пользователь Шаирбек Маматокторов и по совместительству генеральный секретарь федерации снукера написал, что на чемпионат «Кубка федерации» в качестве приза выделили соковыжималку.

«Вы с головой дружите? Это же не забег детишек на тушоо той! Это снукер! Это элитный вид спорта! Тут приличные призовые или призы должны быть!» — сокрушается генсек.

Данную информацию ИА «24.kg" подтвердил и президент федерации снукера Константин Коробов. По его словам, в настоящий момент проходит финал чемпионата по снукеру на «Кубок Кыргызской федерации». Ранее в СМИ Константин Коробов сообщал, что по результатам данного турнира определятся участники чемпионата Азии в возрасте до 21 года. Состязание пройдет в Индии в начале апреля.

Ситуацию прокомментировал ИА «24.kg" заведующий по учебной части СДЮСШОР по бильярдному спорту Искендер Кадыров.

По его словам, школа бильярдного спорта юридическине имеет права проводитьчемпионаты города, кубки и соревнования международного масштаба.

Дело в том, что изначально было неправильно составлено положение. Если школа проводит соревнование, то это может быть только «первенство»: города, открытое первенство и первенство республики. А тут проводятся два соревнования — первенство по снукеру и параллельно «Кубок федерации снукера». Это юридически неправильно. Что касается призов, то их следовало согласовать с госагентством. Искендер Кадыров.

В свою очередь в Государственном агентстве по физической культуре и спорту сообщили, что им ничего не известно о турнире. Спортивные чиновники добавили, что не подписывали регламента соревнований и не являются их соорганизаторами.

«Федерация снукера на сегодня не является аккредитованной, поэтому наше ведомство не имеет отношения к турниру», — добавил ИА «24.kg" пресс-секретарь госагентства Нурдин Султанбаев.