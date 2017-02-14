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Общество

В санатории «Аврора» пояснили, на что тратят деньги по статье «прочие расходы»

В санатории «Аврора» пояснили, на что тратят 28,7 миллиона сомов по статье «прочие расходы». Информацию об этом предоставили в госпредприятии.

Статья «Прочие» включает в себя расходы на командировочные, связь, компьютерное обеспечение, ремонт автомобилей, инвентарь, канцтовары, охрану, услуги прочих организаций.

В 2015 году на прочие расходы выделили 23,2 миллиона сомов, в 2016-м – 28,7 миллиона сомов.

Сегодня на заседании коллегии глава Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков отметил, что санаторий неэффективно тратит деньги.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45081/
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