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Общество

На дороге Бишкек — Кара-Балта за год зафиксировано более 76 тысяч нарушений

Камера видеофиксации на дороге Бишкек — Кара-Балта за год зафиксировала 76 тысяч нарушений ПДД. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр КР Жениш Разаков.

По его словам, за 2016 год сумма штрафов за нарушение правил на данном участке дороги составила 8 миллионов сомов.

Однако, как он отметил, правительство считает преждевременным принимать какие-либо решения по проекту «Безопасный город» до принятия окончательного судебного вердикта.

«Проект «Безопасный город» по различным причинам не решается пять лет. Провели два тендера — в 2012 и в 2014 годах. По итогам последнего победителем признана компания Стилсофт, но МВД отказалось подписывать соглашение, ссылаясь на нарушения при проведении отбора. Сейчас идут судебные тяжбы по данному вопросу», — сказал Жениш Разаков.

По словам вице-премьера, несмотря на судебные разбирательства, правительство рассматривает несколько вариантов решения данной проблемы.

Так, в качестве первого варианта правительство планирует реализовать проект поэтапно за счет республиканского бюджета. Второй вариант — локальный, проект будут осуществлять за счет местных бюджетов, третий — в виде государственно-частного партнерства. Основным исполнителем проекта будет Государственный комитет информационных технологий и связи.

«Мэрия Бишкека презентовала пилотный проект по внедрению и расширению фото- и видеофиксации на улицах города, она готова выделить средства и вынести вопрос на сессию горкенеша. Мэрия Канта также готова выделить 5 миллионов сомов», — сказал вице-премьер-министр.

В настоящее время образована межведомственная рабочая группа для анализа инфраструктуры в городах Бишкек и Ош для определения мест по установке камер по фото- и видеофиксации.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45075/
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