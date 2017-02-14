«Группы смерти» в «ВКонтакте» заблокировал суд Казахстана

Решением Наурызбайского районного суда Алматы заблокирован доступ к группе #Синий кит #хочу в игру #тихий дом #море китов #я в игре в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщило агентство Tengrinews со ссылкой на Алматинский городской суд.

«Решением суда удовлетворено заявление прокурора Наурызбайского района Алматы о запрете в Казахстане распространения продукции иностранных средств массовой информации, склоняющих детей к суициду», — сообщила пресс-служба суда Алматы.

Решение пока не вступило в силу.

По материалам дела, в социальной сети «ВКонтакте» существует группа #Синий кит #хочу в игру #тихий дом #море китов #я в игре. В сообществе склоняли детей к суициду и предлагали различные способы для достижения этой цели, в том числе путем проведения аркадных игр.

Смертельная игра «Синий кит» («Тихий дом») недавно получила широкое распространение в социальных сетях. Ее суть в том, что каждый игрок должен выполнить 50 заданий под руководством «наставника». Последним из заданий является суицид. В противном случае организаторы игры грозят расправиться с родными участника. Опасную забаву подхватили школьники в России, Кыргызстане, Казахстане.

Специальная служба МВД Казахстана исследует Интернет на наличие «групп смерти». Об этом сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.