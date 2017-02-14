Глава Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков считает, что санаторий «Аврора» неэффективно тратит деньги. Об этом он сообщил сегодня на заседании коллегии.

Представители санатория отметили, что предприятие в последние четыре года перешло в категорию прибыльных. В 2016 году получено 2 миллиона 14 тысяч сомов прибыли.

«У вас 268 человек штат и 256 койко-мест . На одно место человек. Это говорит о неэффективном управлении», — заметил Болсунбек Казаков.

Санаторий тратит ежегодно более 100 миллионов сомов. На зарплату выделяют 24 миллиона, на продукты — 19,6 миллиона, на электроэнергию — 11,4 миллиона сомов. Помимо этого статья «прочее» составляет 28,7 миллиона сомов. Однако никто из представителей санатория не смог ответить, на что тратятся эти средства.