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Общество

Санаторий «Аврора» неэффективно тратит деньги

Глава Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков считает, что санаторий «Аврора» неэффективно тратит деньги. Об этом он сообщил сегодня на заседании коллегии.

Представители санатория отметили, что предприятие в последние четыре года перешло в категорию прибыльных. В 2016 году получено 2 миллиона 14 тысяч сомов прибыли.

«У вас 268 человек штат и 256 койко-мест. На одно место человек. Это говорит о неэффективном управлении», — заметил Болсунбек Казаков.

Санаторий тратит ежегодно более 100 миллионов сомов. На зарплату выделяют 24 миллиона, на продукты — 19,6 миллиона, на электроэнергию — 11,4 миллиона сомов. Помимо этого статья «прочее» составляет 28,7 миллиона сомов. Однако никто из представителей санатория не смог ответить, на что тратятся эти средства.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45051/
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