13:05
+2
USD 69.43
EUR 73.93
RUB 1.20
Общество

Как помогают пострадавшим от крушения «Боинга», рассказал президенту глава МЧС

О том, как помогают пострадавшим от крушения «Боинга-747», рассказал президенту глава МЧС Кубатбек Боронов. По данным пресс-службы главы государства, Алмазбек Атамбаев принял его сегодня.

Чиновник доложил президенту КР о ходе работ по устранению последствий крушения транспортного самолета на участке Дачи СУ, а также о принимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим и обеспечению защиты их интересов.

Глава МЧС также проинформировал Алмазбека Атамбаева о проведении комплекса предупредительных мероприятий и реализации мер превентивного характера для обеспечения защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций и для минимизации потенциальных рисков.

Президент отметил необходимость тщательного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера.

Напомним, по состоянию на 13 февраля на спецсчет МЧС, открытый для помощи пострадавшим жителям поселка Дачи СУ, поступило 84 миллиона 654 тысячи 656 сомов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45049/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновники Таджикистана будут изучать «школу правления» Эмомали Рахмона
Крушение «Боинга-747». Страховщики выплатят за воздушное судно $38 миллионов
Как развлекается в отпуске экс-президент США Барак Обама
Секреты борта № 1. Чем кормят президентов
Журналистов в Кыргызстане научат правильно работать в ЧС
На автодорогах в Кыргызстане сохраняется угроза схода лавин
Крушение «Боинга 747». Сводка МЧС на 24 января
Крушение «Боинга-747». На спецсчет МЧС поступило более 20 миллионов сомов
Крушение «Боинга-747». Скончался один из госпитализированных
Минздрав Кыргызстана объяснил, почему запретил врачам давать комментарии СМИ
Популярные новости
Карета скорой помощи в&nbsp;Бишкеке отправилась со&nbsp;спецсигналом за&nbsp;самсами Карета скорой помощи в Бишкеке отправилась со спецсигналом за самсами
В&nbsp;США стюардесса спасла жертву торговли людьми с&nbsp;помощью записки в&nbsp;туалете В США стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
Слова Алмазбека Атамбаева о&nbsp;таласцах и&nbsp;нарынчанах смонтировали Слова Алмазбека Атамбаева о таласцах и нарынчанах смонтировали
В&nbsp;Бишкеке опять митингуют В Бишкеке опять митингуют
Бизнес
Х&nbsp;международный турнир по&nbsp;футзалу на&nbsp;кубок &laquo;Гaзпрoм нeфть Aзии&raquo; Х международный турнир по футзалу на кубок «Гaзпрoм нeфть Aзии»
Интернет + О!TV&nbsp;всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц Интернет + О!TV всего за 750 сомов в месяц
MegaCom: 6 способов продолжить общение при нуле MegaCom: 6 способов продолжить общение при нуле
Эльмира Ибраимова способна обострить борьбу за&nbsp;президентское кресло Эльмира Ибраимова способна обострить борьбу за президентское кресло