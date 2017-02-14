Как помогают пострадавшим от крушения «Боинга», рассказал президенту глава МЧС

О том, как помогают пострадавшим от крушения «Боинга-747» , рассказал президенту глава МЧС Кубатбек Боронов. По данным пресс-службы главы государства, Алмазбек Атамбаев принял его сегодня.

Чиновник доложил президенту КР о ходе работ по устранению последствий крушения транспортного самолета на участке Дачи СУ, а также о принимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим и обеспечению защиты их интересов.

Глава МЧС также проинформировал Алмазбека Атамбаева о проведении комплекса предупредительных мероприятий и реализации мер превентивного характера для обеспечения защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций и для минимизации потенциальных рисков.

Президент отметил необходимость тщательного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера.

Напомним, по состоянию на 13 февраля на спецсчет МЧС, открытый для помощи пострадавшим жителям поселка Дачи СУ, поступило 84 миллиона 654 тысячи 656 сомов.