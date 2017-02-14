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Общество

В Кыргызстане кредиты для крестьян в 2017 году составят 7 миллиардов сомов

В Кыргызстане кредиты для крестьян в 2017 году составят 7 миллиардов сомов. Об этом на пресс-конференции, посвященной подготовке к весенним полевым работам, сказал министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев.

По его словам, наименьшая процентная ставка будет для переработчиков. Им кредит будет выдаваться под 6 процентов годовых.

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«Кредиты для развития животноводства и земледелия будут выдаваться под 10 процентов», — сказал министр.

Как он отметил, из общего объема кредитного портфеля для крестьян 60 процентов пойдет на животноводство, по 20 процентов — на развитие перерабатывающей промышленности и на земледелие.

Говоря об итогах, министр отметил, что в 2016 году выдано кредитов на 4,8 миллиарда сомов. Деньги получили 13 тысяч 200 крестьян. Кроме того, передано в лизинг 250 единиц сельхозтехники. «В 2017 году планируем передать в лизинг 260», — сказал Нурбек Мурашев.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45047/
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