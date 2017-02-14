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Общество

За пять дней около 29 килограммов наркотиков изъяли в Иссык-Кульской области

В ходе операции «Притон» на территории Иссык-Кульской области из незаконного оборота изъято около 29 килограммов наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

По ее данным, операция прошла 7—12 февраля. Раскрыто 24 ранее совершенных преступления, разыскано 16 скрывавшихся от суда и следствия граждан.

Как сообщается, 11 февраля на посту «Ак-Кеме» в городе Балыкчи остановили автомашину «Даймлер-Бенц 320», следовавшую из Каракола в Бишкек.

При досмотре у 32-летнего пассажира автомашины, жителя села Долон Тюпского района, обнаружено 9 спичечных коробков со 103 граммами гашиша, проинформировала пресс-служба.

Также в ходе оперативно-разыскных мероприятий почти с 7 килограммами марихуаны задержали 27-летнего местного жителя. А 12 февраля у 41-летнего жителя села Сары-Тологой Тюпского района при осмотре дома обнаружили мешок и флягу с 17 килограммами марихуаны.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статье 246 УК КР (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта). Ведется следствие.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45037/
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