Сохранение снежного барса обсудили в Нью-Йорке чиновники МИД и ООН

Сохранение снежного барса обсудили в
Глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP) является совместной инициативой правительств стран ареала, международных организаций, гражданского общества и частного сектора. Ее цель состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочное выживание снежного барса в его естественной экосистеме.
По данным МИД КР, стороны также обсудили вопросы региональной безопасности в Центральной Азии, а также перспективы сотрудничества КР и ООН, в частности, возможности совершенствования избирательной системы в стране накануне предстоящих в 2017 году президентских выборов.