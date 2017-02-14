Сохранение снежного барса обсудили в Нью-Йорке чиновники МИД и ООН . Этот вопрос обсуждался на встрече первого заместителя главы внешнеполитического ведомства Кыргызстана Динары Кемеловой с ассистентом генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей.

Форум по сохранению популяции снежного барса планируется в третьем квартале 2017 года в Кыргызстане.

Глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP) является совместной инициативой правительств стран ареала, международных организаций, гражданского общества и частного сектора. Ее цель состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочное выживание снежного барса в его естественной экосистеме.