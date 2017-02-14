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Общество

Сохранение снежного барса обсудили в Нью-Йорке чиновники МИД и ООН

Сохранение снежного барса обсудили в Нью-Йорке чиновники МИД и ООН. Этот вопрос обсуждался на встрече первого заместителя главы внешнеполитического ведомства Кыргызстана Динары Кемеловой с ассистентом генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей.

  • Форум по сохранению популяции снежного барса планируется в третьем квартале 2017 года в Кыргызстане.

Глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP) является совместной инициативой правительств стран ареала, международных организаций, гражданского общества и частного сектора. Ее цель состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочное выживание снежного барса в его естественной экосистеме.

По данным МИД КР, стороны также обсудили вопросы региональной безопасности в Центральной Азии, а также перспективы сотрудничества КР и ООН, в частности, возможности совершенствования избирательной системы в стране накануне предстоящих в 2017 году президентских выборов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45033/
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