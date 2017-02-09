19:40
-4
USD 69.44
EUR 73.89
RUB 1.18
Общество

Фото с места убийства посла России в Турции победило на World Press Photo

Снимок, сделанный турецким фотографом Бурханом Озбилиджи во время убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, получил главный приз World Press Photo. Церемония оглашения победителей международного конкурса состоялась в Амстердаме, сообщил ТАСС.

На фотографии года запечатлен 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ спустя несколько секунд после покушения на российского дипломата. Он держит в руке пистолет и что-то кричит; на заднем плане лежит смертельно раненный посол.

Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici.
«Это было очень сложное решение, — отметила член жюри Мари Калверт. — Наш выбор пал именно на этот снимок, поскольку он не только является очень эмоциональным, но и действительно отражает ненависть нашего мира. Каждый раз, когда ты смотришь на эту фотографию, так и хочется отодвинуться от нее подальше».

С ненавистью связывает снимок и другой член жюри, Жоао Силва. «Я вижу, как наш мир стремительно движется в пропасть, — сказал он. — А этот мужчина явно достиг точки невозврата и решил совершить покушение на того, кого он считает виноватым, по сути, атаковать страну, которую он обвиняет за то, что происходит в регионе. Это одна фотография, но она отображает, что творится и в Европе, и в Америке, и на Ближнем Востоке».

Российского посла в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавшего ликвидировали местные силы безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Посмертно Карлову присвоили звание Героя России.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45023/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
За жестокое убийство школьника житель города Оша получил пожизненный срок
Убийцу посла России в Турции похоронят в безымянной могиле
Адвокаты осужденной за расчленение мужа Айдай Субановой обжаловали приговор
Любовь.kg: не поделили девушку
Посол США в Японии станцевала «танец любви» в костюме Санта-Клауса
Ответственность за убийство посла России в Турции взяли сирийские боевики
В посольстве Кыргызстана в Турции усилены меры безопасности
Ибрагим Жунусов готов дать необходимые показания по убийству российского посла в Турции
Тройное убийство в Киргшелке. В суде выясняют, кто из погибших колдовал
В суде по делу о тройном убийстве в Киргшелке допрашивают свидетелей
Популярные новости
Крушение &laquo;Боинга-747&raquo;. Нескромные требования пострадавших Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших
Карета скорой помощи в&nbsp;Бишкеке отправилась со&nbsp;спецсигналом за&nbsp;самсами Карета скорой помощи в Бишкеке отправилась со спецсигналом за самсами
В&nbsp;США стюардесса спасла жертву торговли людьми с&nbsp;помощью записки в&nbsp;туалете В США стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
Слова Алмазбека Атамбаева о&nbsp;таласцах и&nbsp;нарынчанах смонтировали Слова Алмазбека Атамбаева о таласцах и нарынчанах смонтировали
Бизнес
Интернет + О!TV&nbsp;всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц Интернет + О!TV всего за 750 сомов в месяц
MegaCom: 6 способов продолжить общение при нуле MegaCom: 6 способов продолжить общение при нуле
Эльмира Ибраимова способна обострить борьбу за&nbsp;президентское кресло Эльмира Ибраимова способна обострить борьбу за президентское кресло
В&nbsp;&laquo;Кыргызтелекоме&raquo; разработали программу по&nbsp;внедрению проекта &laquo;Безопасный город&raquo; В «Кыргызтелекоме» разработали программу по внедрению проекта «Безопасный город»