Фото с места убийства посла России в Турции победило на World Press Photo

Снимок, сделанный турецким фотографом Бурханом Озбилиджи во время убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, получил главный приз World Press Photo. Церемония оглашения победителей международного конкурса состоялась в Амстердаме, сообщил ТАСС.

На фотографии года запечатлен 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ спустя несколько секунд после покушения на российского дипломата. Он держит в руке пистолет и что-то кричит; на заднем плане лежит смертельно раненный посол.

Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici.

«Это было очень сложное решение, — отметила член жюри Мари Калверт. — Наш выбор пал именно на этот снимок, поскольку он не только является очень эмоциональным, но и действительно отражает ненависть нашего мира. Каждый раз, когда ты смотришь на эту фотографию, так и хочется отодвинуться от нее подальше».

С ненавистью связывает снимок и другой член жюри, Жоао Силва. «Я вижу, как наш мир стремительно движется в пропасть, — сказал он. — А этот мужчина явно достиг точки невозврата и решил совершить покушение на того, кого он считает виноватым, по сути, атаковать страну, которую он обвиняет за то, что происходит в регионе. Это одна фотография, но она отображает, что творится и в Европе, и в Америке, и на Ближнем Востоке».

Российского посла в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавшего ликвидировали местные силы безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Посмертно Карлову присвоили звание Героя России.