Сегодня в рубрике «Официально»

Сообщает
— внесено изменение в Закон «О наружном видеонаблюдении»;
— Зайырбек Эргешов назначен директором Государственной комиссии по делам религий;
— Бакыт Жылтыров освобожден от должности начальника Главного штаба;
— Алмазбек Карасартов назначен командующим Национальной гвардией;
— Уларбек Шаршеев назначен начальником Главного штаба;
— Данияр Сатимов назначен зампредседателя Государственной пограничной службы.
Окмотпресс:
— Тайырбек Сарпашев отстранен от исполнения обязанностей председателя ГРС;
— Азимкан Жусубалиев назначен заместителем министра транспорта и дорог.
Подробнее читайте в рубрике «Официально».