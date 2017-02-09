Сегодня в рубрике «Официально»

Сообщает пресс-служба президента КР:

— внесено изменение в Закон «О наружном видеонаблюдении»;

— Зайырбек Эргешов назначен директором Государственной комиссии по делам религий;

— Бакыт Жылтыров освобожден от должности начальника Главного штаба;

— Алмазбек Карасартов назначен командующим Национальной гвардией;

— Уларбек Шаршеев назначен начальником Главного штаба;

— Данияр Сатимов назначен зампредседателя Государственной пограничной службы.

Окмотпресс:

— Тайырбек Сарпашев отстранен от исполнения обязанностей председателя ГРС;

— Азимкан Жусубалиев назначен заместителем министра транспорта и дорог.

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