19:41
-4
USD 69.44
EUR 73.89
RUB 1.18
Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Сообщает пресс-служба президента КР:
 — внесено изменение в Закон «О наружном видеонаблюдении»;
 — Зайырбек Эргешов назначен директором Государственной комиссии по делам религий;
 — Бакыт Жылтыров освобожден от должности начальника Главного штаба;
 — Алмазбек Карасартов назначен командующим Национальной гвардией;
 — Уларбек Шаршеев назначен начальником Главного штаба;
 — Данияр Сатимов назначен зампредседателя Государственной пограничной службы.

Окмотпресс:
 — Тайырбек Сарпашев отстранен от исполнения обязанностей председателя ГРС;
 — Азимкан Жусубалиев назначен заместителем министра транспорта и дорог.

Подробнее читайте в рубрике «Официально».
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45021/
просмотров: 76
Версия для печати
Материалы по теме
Заседание Центризбиркома традиционно началось с опоздания его главы
Сегодня в рубрике «Официально»
Курсан Асанов пояснил, почему уволен начальник УВД Джалал-Абадской области
Сегодня в рубрике «Официально»
Новый временный директор назначен в Центре онкологии
В Департаменте лекарственного обеспечения и медицинской техники новый директор
На пост главы села Базар-Коргон претендует гражданин с непогашенной судимостью
В Кыргызстане наказали около 30 руководителей подразделений МВД
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
Популярные новости
Крушение &laquo;Боинга-747&raquo;. Нескромные требования пострадавших Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших
Карета скорой помощи в&nbsp;Бишкеке отправилась со&nbsp;спецсигналом за&nbsp;самсами Карета скорой помощи в Бишкеке отправилась со спецсигналом за самсами
В&nbsp;США стюардесса спасла жертву торговли людьми с&nbsp;помощью записки в&nbsp;туалете В США стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
Слова Алмазбека Атамбаева о&nbsp;таласцах и&nbsp;нарынчанах смонтировали Слова Алмазбека Атамбаева о таласцах и нарынчанах смонтировали
Бизнес
Интернет + О!TV&nbsp;всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц Интернет + О!TV всего за 750 сомов в месяц
MegaCom: 6 способов продолжить общение при нуле MegaCom: 6 способов продолжить общение при нуле
Эльмира Ибраимова способна обострить борьбу за&nbsp;президентское кресло Эльмира Ибраимова способна обострить борьбу за президентское кресло
В&nbsp;&laquo;Кыргызтелекоме&raquo; разработали программу по&nbsp;внедрению проекта &laquo;Безопасный город&raquo; В «Кыргызтелекоме» разработали программу по внедрению проекта «Безопасный город»