Треть кыргызстанцев считают НАТО угрозой

Треть кыргызстанцев считают, что НАТО представляет угрозу для государства. Такие данные приводит Американская служба опросов общественного мнения Gallup.

Отмечается, что в альянсе видят угрозу 34 процента граждан Таджикистана и 31 процент казахстанцев. При этом 19 процентов кыргызстанцев охарактеризовали Североатлантический альянс как надежного партнера и защитника, а 12 процентов относятся к нему нейтрально.

Gallup констатировала наиболее негативное за время подсчетов отношение к НАТО у россиян с 2008 года. Значение достигло отметки в 67 процентов опрошенных.

В Таджикистане 8 процентов жителей уверены, что НАТО способно их защитить, и еще 20 процентов относятся к альянсу нейтрально. В Казахстане эти показатели составили 31 и 27 процентов соответственно.