21:23
-4
USD 69.44
EUR 73.89
RUB 1.18
Общество

Треть кыргызстанцев считают НАТО угрозой

Треть кыргызстанцев считают, что НАТО представляет угрозу для государства. Такие данные приводит Американская служба опросов общественного мнения Gallup.

Отмечается, что в альянсе видят угрозу 34 процента граждан Таджикистана и 31 процент казахстанцев. При этом 19 процентов кыргызстанцев охарактеризовали Североатлантический альянс как надежного партнера и защитника, а 12 процентов относятся к нему нейтрально.

Gallup констатировала наиболее негативное за время подсчетов отношение к НАТО у россиян с 2008 года. Значение достигло отметки в 67 процентов опрошенных.

В Таджикистане 8 процентов жителей уверены, что НАТО способно их защитить, и еще 20 процентов относятся к альянсу нейтрально. В Казахстане эти показатели составили 31 и 27 процентов соответственно.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45020/
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек глазами кубинца Османи Альмодобаль Идальго
Послы Украины и России не поделили кыргызских журналистов
Кыргызстан — единственная «частично свободная» страна в Центральной Азии по итогам года
В мировом Индексе восприятия коррупции Кыргызстан остался на прежнем уровне
Кыргызстан в международных рейтингах: взлеты и падения
Александр Лукашенко отметил высокую динамику белорусско-кыргызских отношений
Владимир Путин: В 2016 году нам удалось многое сделать для развития российско-кыргызского стратегического партнерства
Президент Узбекистана поздравил народ Кыргызстана с Новым годом
Неделя-24: что вы могли пропустить
Читатели ИА «24.kg» выбрали самое яркое событие 2016 года
Популярные новости
Крушение &laquo;Боинга-747&raquo;. Нескромные требования пострадавших Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших
Карета скорой помощи в&nbsp;Бишкеке отправилась со&nbsp;спецсигналом за&nbsp;самсами Карета скорой помощи в Бишкеке отправилась со спецсигналом за самсами
В&nbsp;США стюардесса спасла жертву торговли людьми с&nbsp;помощью записки в&nbsp;туалете В США стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
Слова Алмазбека Атамбаева о&nbsp;таласцах и&nbsp;нарынчанах смонтировали Слова Алмазбека Атамбаева о таласцах и нарынчанах смонтировали
Бизнес
Интернет + О!TV&nbsp;всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц Интернет + О!TV всего за 750 сомов в месяц
MegaCom: 6 способов продолжить общение при нуле MegaCom: 6 способов продолжить общение при нуле
Эльмира Ибраимова способна обострить борьбу за&nbsp;президентское кресло Эльмира Ибраимова способна обострить борьбу за президентское кресло
В&nbsp;&laquo;Кыргызтелекоме&raquo; разработали программу по&nbsp;внедрению проекта &laquo;Безопасный город&raquo; В «Кыргызтелекоме» разработали программу по внедрению проекта «Безопасный город»