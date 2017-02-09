В Центризбиркоме решили внести поправки в Положение по выборам глав органов МСУ. Такое решение принято сегодня членами ЦИК в связи с разночтением документа. На следующее заседание ведомства юристы Центризбиркома должны предоставить дополнения.

Напомним, сегодня между членами ЦИК в ходе заседания возник спор, какие по счету выборы прошли в Кемине — вторые или третьи.

По мнению Атыр Абдрахматовой, несмотря на то, что в законе слово «дважды» не прописано, в нем предусмотрены нормы, что если назначенные первые выборы не состоялись по любому поводу, будь то отсутствие кворума, недобор голосов или снятие всех кандидатур, то назначаются повторные выборы. Если же и повторные выборы не приведут ни к какому результату, то ЦИК обращается к президенту с просьбой о роспуске кенеша.

В свою очередь другой член ЦИК Кайрат Осмоналиев прокомментировал ИА «24.kg» ситуацию так:

«В январе в Кемине на первых выборах мэра не было кворума, а 10 февраля были проведены повторные выборы, на которых ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов. И мы большинством голосов сегодня приняли решение о назначении повторных выборов в Кемине. Де-факто они состоялись, но они не набрали голосов», — пояснил Кайрат Осмоналиев.

По его словам, он логически понимает позицию коллег, считающих, что независимо от того, был кворум или нет, выборы считаются состоявшимися.

«По пальцам посчитать — это третьи выборы, а фактически вторые. Уже не раз поднимали этот вопрос — что считается проведенными выборами… Когда нами были разработаны положения по выборам мэров и глав айыл окмоту, мы так детально эти моменты не расписали. И чтобы впредь избежать такого рода спорных вопросов, я предложил разработать дополнения и внести на следующее заседание, во избежание впредь разночтений закона», — добавил Кайрат Осмоналиев.