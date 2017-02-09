Воевавшего на стороне ИГИЛ уроженца Кыргызстана судят в России

Ленинградский окружной военный суд
Отмечается, что
По версии следствия, в 2015 году он прибыл в Сирию, где вступил в ряды запрещенной в России международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра». На базе организации он прошел обучение, а потом принимал участие в боевых действиях.
В апреле 2016 года Исламжон Захидов решил уехать из зоны боевых действий. Он пересек границу с Турцией, где его задержали за нарушение визового режима. В мае того же года молодого человека депортировали в Россию, где его задержали сотрудники органов безопасности.
Расследованием по делу занималась следственная служба УФСБ России по городу