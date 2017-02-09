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Общество

Воевавшего на стороне ИГИЛ уроженца Кыргызстана судят в России

Ленинградский окружной военный суд Санкт-Петербурга начинает слушать дело уроженца Кыргызстана, которого обвиняют в участии в боевых действиях на стороне ИГИЛ. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что 18-летнего уроженца Кыргызстана Исламжона Захидова обвиняют по двум статьяv Уголовного кодекса России — «Организация деятельности террористической организации и участие в такой организации» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

По версии следствия, в 2015 году он прибыл в Сирию, где вступил в ряды запрещенной в России международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра». На базе организации он прошел обучение, а потом принимал участие в боевых действиях.

В апреле 2016 года Исламжон Захидов решил уехать из зоны боевых действий. Он пересек границу с Турцией, где его задержали за нарушение визового режима. В мае того же года молодого человека депортировали в Россию, где его задержали сотрудники органов безопасности.

Расследованием по делу занималась следственная служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Однако в ведомстве от комментариев отказались.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45018/
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