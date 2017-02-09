19:40
-4
USD 69.44
EUR 73.89
RUB 1.18
Общество

Тест: 10 интересных фактов о Дне святого Валентина

14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина. Считается, что он существует уже более 16 веков. С возникновением этого праздника связано множество легенд.

По одной из них император Клавдий полагал, что солдаты будут дольше и лучше нести службу, если останутся холостыми. А Валентин шел навстречу любящим сердцам и тайно скреплял их союз, за что и был казнен.

По другой легенде римский патриций Валентин — тайный христианин — однажды проводил обряд венчания для двоих своих слуг. Все трое были задержаны стражей. Валентин как лицо, принадлежавшее к высшему классу, мог избежать смерти, но не его слуги.

Желая ободрить обреченных, Валентин написал им письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь

Послания новобрачным должна была передать слепая девочка, но неожиданно в темницы пришел сам Валентин. Он уговорил стражу отпустить слуг взамен на его жизнь. Перед выходом на арену смерти Валентин передал последнее письмо, освященное верой и добротой, слепой девочке, которая после этого прозрела и стала красавицей.

Мы собрали для вас 10 интересных фактов о 14 февраля. Сможете ответить на все вопросы?
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44998/
просмотров: 66
Версия для печати
Материалы по теме
На проведение Общереспубликанского тестирования-2017 претендует одна организация
Тест: как знаменитости проводят время без Интернета
Тест: угадай, чья подпись
В Кыргызстане ищут компанию для проведения Общереспубликанского тестирования-2017
В КР во время Общереспубликанского тестирования выявили «каскадеров»
В КР тесты вместо традиционных госэкзаменов сдали около 5 тысяч школьников
Инна Валькова: Проведение ОРТ не окажется под угрозой
«Золотой сертификат» по результатам ОРТ в 2015 году получат 54 выпускника школ
В КР наивысший балл по ОРТ получил ученик бишкекской школы
Абитуриентов, сдающих ОРТ, дисквалифицировали за шпаргалки в носках и сотовые телефоны
Популярные новости
Крушение &laquo;Боинга-747&raquo;. Нескромные требования пострадавших Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших
Карета скорой помощи в&nbsp;Бишкеке отправилась со&nbsp;спецсигналом за&nbsp;самсами Карета скорой помощи в Бишкеке отправилась со спецсигналом за самсами
В&nbsp;США стюардесса спасла жертву торговли людьми с&nbsp;помощью записки в&nbsp;туалете В США стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
Слова Алмазбека Атамбаева о&nbsp;таласцах и&nbsp;нарынчанах смонтировали Слова Алмазбека Атамбаева о таласцах и нарынчанах смонтировали
Бизнес
Интернет + О!TV&nbsp;всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц Интернет + О!TV всего за 750 сомов в месяц
MegaCom: 6 способов продолжить общение при нуле MegaCom: 6 способов продолжить общение при нуле
Эльмира Ибраимова способна обострить борьбу за&nbsp;президентское кресло Эльмира Ибраимова способна обострить борьбу за президентское кресло
В&nbsp;&laquo;Кыргызтелекоме&raquo; разработали программу по&nbsp;внедрению проекта &laquo;Безопасный город&raquo; В «Кыргызтелекоме» разработали программу по внедрению проекта «Безопасный город»