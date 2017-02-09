Тест: 10 интересных фактов о Дне святого Валентина

14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина. Считается, что он существует уже более 16 веков. С возникновением этого праздника связано множество легенд.

По одной из них император Клавдий полагал, что солдаты будут дольше и лучше нести службу, если останутся холостыми. А Валентин шел навстречу любящим сердцам и тайно скреплял их союз, за что и был казнен.

По другой легенде римский патриций Валентин — тайный христианин — однажды проводил обряд венчания для двоих своих слуг. Все трое были задержаны стражей. Валентин как лицо, принадлежавшее к высшему классу, мог избежать смерти, но не его слуги.

Желая ободрить обреченных, Валентин написал им письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь

Послания новобрачным должна была передать слепая девочка, но неожиданно в темницы пришел сам Валентин. Он уговорил стражу отпустить слуг взамен на его жизнь. Перед выходом на арену смерти Валентин передал последнее письмо, освященное верой и добротой, слепой девочке, которая после этого прозрела и стала красавицей.

Мы собрали для вас 10 интересных фактов о 14 февраля. Сможете ответить на все вопросы?