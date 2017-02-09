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Общество

На авторынке «Риом» пятилетний мальчик без обуви торгует бумагой

В сети появилось видео пятилетнего мальчика, который торгует бумагой на авторынке «Риом». Пользователи отмечают, что ребенка видят на базаре около года.

О мальчике известно лишь, что его зовут Нурик. По крайней мере он сам себя так называет. Он продает бумагу для объявлений о продаже автомобилей по 10 сомов. На рабочем месте Нурик в любую погоду.

Посетители рынка сообщили, что видели ребенка накануне. Его едва не сбила машина. На ногах у него старые ботинки. Один из них порван и заклеен скотчем. Никаких данных о родителях мальчика или родственниках неизвестно.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44993/
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