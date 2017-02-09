Бишкек глазами кубинца Османи Альмодобаль Идальго

ИА «24.kg» продолжает рубрику, в которой иностранцы, живущие и работающие в Бишкеке, делятся мнением о людях и столице Кыргызстана.

Первой о своих впечатлениях рассказывала Сюзи Эйг, 40-летняя модель и фитнес-тренер из Таиланда, мама двух мальчиков.

Сегодня на блиц-опрос ответил Османи Альмодобаль Идальго, музыкант. Профессионально играет на барабанах, гитаре, бонго, конго, маракасах, поет.

Фото: Османи Альмодобаль Идальго (справа) на вечере социальных танцев в Бишкеке

— Что вас удивляет в нашей стране и в столице в частности?

— Природа Кыргызстана удивительная, гостеприимный народ и… снег. На Кубе снега не бывает, и для меня падающий снег — немного странно.

— О чем вы скучаете, чего вам не хватает здесь?

— Так как мою страну омывает Атлантический океан, о родном крае мне напоминает Иссык-Куль . Я часто вспоминаю о родном городе, находясь на озере. Чайки, песок, ну вы сами понимаете… А вообще-то ответ прост, мне не хватает моей семьи и близких людей.

— Любимое место в Бишкеке. Такое уже появилось?

— Кофейня Coffee. Там я чувствую себя уютно и благодаря атмосфере, которая царит в этом месте, могу собраться с мыслями и сделать наброски для моей новой песни.

Фото: Османи Альмодобаль Идальго

— Что вам нравится в национальной кухне? А что вы боитесь даже попробовать?

— Мне очень понравилось одно блюдо, если не ошибаюсь, называется куурдак, также очень вкусные боорсоки. Из национальных напитков, если честно, мне не понравились кумыс и шоро. Если мне предлагают, сразу отказываюсь. И еще мне не очень понравился курут.

— Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Находясь в Бишкеке уже немалое время, я понял, насколько кыргызский народ веселый, мне очень это нравится. Как вы знаете, моя родина Куба, и кубинцы очень жизнерадостные и веселые. Мы каждый день поем, танцуем и просто радуемся жизни. Эту искру веселья я заметил и в кыргызском народе.

— Что бы вы поменяли в Бишкеке?

— Если бы у меня была такая возможность, я, наверное, построил больше музыкальных школ. И не только для тех ребят, которые могут себе это позволить материально, а для всех. Я думаю, это было бы замечательно.