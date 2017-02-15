Непридуманный Афган Джалына Абыкеева

Наш герой родился в
Афганская «дорога жизни»
«Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и в звании лейтенанта попал в Забайкальский военный округ, — начинает Джалын Сагыналиевич. — Отслужил год, и мне предложили ехать в Афган. Оказался там в феврале
Периодически душманы ставили мины на трассу и пару раз успешно подрывали трубопровод. Последствия мы быстро ликвидировали и усиливали контроль над участком. Но после
У нас в роте было четыре взвода (120 человек). По составу она была многонациональной, но большинство были уроженцами Средней Азии. Еще был табасаранец — хороший водитель. Мог починить любую машину. Однажды подошел и говорит: «Командир, на дороге валяется подбитая шаланда с целым мотором. Может, снимем его и поставим себе?» А у нас на одном из БТР движок как раз был на ремонте. Я согласился. За ночь они с помощником его установили. Через четыре дня он сломался, и мы поняли, что моторы с обычных гражданских машин для БТР не годятся.
В мае—июне
Погружение в Средневековье
Я следил, чтобы мои подчиненные всегда были в тонусе. Из кусочков траков и дисков мы делали гантели и штанги и занимались атлетической гимнастикой. Ноги качали в горах, перетаскивая продукты.
Старшие по призыву солдаты контролировали жизнь и быт новичков и относились к ним как к младшим братьям. Некоторые, правда, заставляли вместо себя делать уборку, мыть машины, чистить оружие. Так что дедовщина была. Но не слишком суровая».
«С населением, жившим неподалеку, отношения были
Страна эта многонациональная. Однажды подчиненные привели кыргыза, приняв его за моего земляка. Он был родом из Джелалабада и воевал за правительственные войска».
Как спецназ расплатился обезьянкой
«Мне повезло, что жил и воевал в горах. Те, кто находился в долине, болели холерой, дизентерией, желтухой, амебиазом… А у нас болели, максимум, желтухой. Вода из горных источников была чистой. Но мы все равно ее всегда кипятили. Бросали в котелок антисептик «пантоцид». Такая дрянь, я скажу! Вода после него хуже, чем с хлоркой.
На высоте 4,5 тысячи метров возвели пост «Клинок»: подорвали скалу, установили огневую точку с крупнокалиберным пулеметом ДШК и стали нести службу. Оттуда просматривался большой отрезок контролируемой нами трассы. Работал пост с мая по октябрь. В остальное время находиться там
«Помню, наши джелалабадские спецназовцы возвращались мимо нас домой, и у них сломался БТР. За починку подарили мне обезьянку Мишу. Сижу, значит, за столом, а зверек у меня на голове. Верчу ею, но он держится, сохраняет равновесие. Угостил его бананом, а он меня за нос как цапнет! Дал ему по морде. Он так обиделся! Потом я угостил его еще раз, и мы помирились.
Последний «Тайфун» войны
В январе
Во время обстрела рядом разорвалась 120-миллиметровая мина, и меня слегка контузило. Правый глаз стал хуже видеть. Но за ранение и геройство мы такие случаи не считали. Обычное дело.Джалын Абыкеев
«В январе
Остатки душманов обстреливали колонны, двигавшиеся через ущелье, и убегали. Но жертв со стороны СССР было мало. Правильно говорил Герой Советского Союза Руслан Аушев: командование
В Афгане ничего экстраординарного не делал. Выполнял свою работу в соответствии с должностными обязанностями. Дослужился до старшего лейтенанта, а за «Тайфун» получил орден Красной Звезды».
Наследие Усамы Бен Ладена
«В Афганистане с древности пересекались интересы многих государств. В
Воюя с душманами, мы предотвращали зарождение исламского фундаментализма и радикализма. Уже тогда молодой Усама бен Ладен в составе отрядов мятежников воевал с Советской армией.Джалын Абыкеев
«Не будь Афганской войны, вся та галиматья, происходящая сейчас на Среднем Востоке и в Южной Азии, началась бы раньше. И Центральная Азия, наверное, уже полыхала бы», — считает Джалын Абыкеев.
«Увы, сейчас мы наблюдаем радикализацию массового сознания нашей молодежи. Ислам — миролюбивая религия, но многие из 73 его течений радикальны. В Кыргызстане мечетей строится больше, чем школ и детских садов. И в каждой свое течение! Меня, воочию видевшего опасность радикального ислама, это очень беспокоит. Жаль, что власти к этому относятся мягко. Надо указать муфтияту, что КР исповедует определенное течение, а все остальные следует считать радикальными и террористическими и преследовать по закону, — призывает военный. — Настороженно отношусь к контактам КР с Катаром, Афганистаном, Иорданией и особенно Саудовской Аравией».
Жизнь после войны
«После вывода войск из Афганистана некоторое время служил в Термезе (Туркестанский военный округ), а затем направлен в
Преподаю на кафедре допризывной подготовки молодежи в Академии физической культуры и спорта. Призываю студентов любить Родину и не следовать радикальным направлениям.Джалын Абыкеев
«Пенсия достойная, учитывая возможности нашего государства. А может оно для военных пенсионеров немногое. Ветеран Афганской войны получает около $200. В России — на порядок больше, плюс учитываются звание, ордена и должность. — говорит Джалын Абыкеев. — Раньше были хорошие льготы, но потом их монетизировали. Цены растут, а индексации нет! Здоровье у всех ветеранов неважное. Даже один день на войне — большой стресс для молодого человека».