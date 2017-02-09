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Общество

Российские работодатели должны кыргызстанцам 9,5 миллиона рублей

Основная часть граждан, обратившихся в представительство Государственной службы миграции КР в Москве, жаловались на российских работодателей, отказывающихся выплачивать зарплату в сумме 9 миллионов 510,8 тысячи рублей. Об этом сообщили в Госслужбе.

По их данным, с 4 января по 10 февраля от граждан поступило 68 заявлений, в том числе коллективных. Проведено 67 выездов, оказано содействие в получении 4 миллионов 155 тысяч рублей, проконсультировано 725 граждан КР по вопросам миграционного законодательства РФ, пять заявлений направлено в российскую прокуратуру.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44959/
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