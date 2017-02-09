Комиссия Минздрава Кыргызстана не подтвердила смерть больных от ФС-1

Клиническая комиссия Минздрава КР не подтвердила смерть двух больных туберкулезом вследствие их участия в клиническом эксперименте с использованием лекарственного средства ФС-1 .

По данным ведомства, в экспертную комиссию вошли представители Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники, Кыргызского государственного института переподготовки и повышения квалификации, Национального центра кардиологии и терапии.

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В заключении, в частности, говорится: «Смерть пациентки ТР-029 связана с прогрессированием и генерализацией туберкулезного процесса с развитием менингоэнцефалита, а также самостоятельным прекращением приема противотуберкулезных препаратов. Смерть пациента ТР-237 наступила в связи с прогрессированием диссеминированного туберкулеза с развитием дыхательной и сердечной недостаточности вследствие самостоятельного прекращения приема противотуберкулезных препаратов». Как рассказали в Национальном центре фтизиатрии, научные исследования проводились в соответствии с действующим законодательством КР, международными стандартами и рекомендациями в области клинических исследований новых противотуберкулезных препаратов и разрешительными документами на их проведение. А также на основании договора от 24 октября 2013 года, заключенного между НЦФ и АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (Казахстан).

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц НЦФ и ДЛО. Следствие по делу продолжается.