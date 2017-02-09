Крушение «Боинга». Жители интересуются, коснутся ли компенсации всего поселка

Жители поселка Дачи СУ, где 16 января потерпел крушение грузовой
Первый заместитель полномочного представителя правительства КР в Чуйской области Туруспек Султаналиев выслушал требования жильцов на их собрании.
«Они поставили вопрос о том, что населенный пункт не имеет статуса села. Как насчет переселения? Это не в моей компетенции. Вопрос передал в правительство, первому
«Там всего 265 домов, из них только около 30 пострадали. 12 семей сейчас размещены во временных квартирах в Бишкеке и Чуйской области. А свободных земель, чтобы переселить людей, в Аламудунском и Сокулукском районах области нет», — отметил Туруспек Султаналиев.
«В Чуйской области очень много дачных участков, которые просят присвоить им статус села. Нужно принимать закон на уровне государства. Дачи были построены еще в советское время, чтобы люди
«А чтобы присвоить статус села, возникает очень много вопросов.
Второй вопрос, который ставят люди, будет ли компенсация всему поселку.Туруспек Султаналиев
«Они же видят, что на счет МЧС поступают деньги. Но это вопрос, на который я также ответить не могу», — подчеркнул Туруспек Султаналиев.
В результате крушения
На спецсчет МЧС поступило почти 83 миллиона сомов для помощи пострадавшим.