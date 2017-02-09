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Общество

На туалетную бумагу и мыломойку резиденция № 1 потратит 1,2 миллиона сомов

На туалетную бумагу и моющие средства Государственная резиденция № 1 потратит 1 миллион 226,5 тысячи сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.

Стиральные порошки обойдутся в 90,3 тысячи сомов, отбеливатели, ополаскиватели, средства от накипи, сода — в 19,4 тысячи, моющие средства для окон и зеркальных поверхностей — в 43,6 тысячи сомов.

Моющие средства, предметы личной гигиены и хозяйственные товары закупаются для гостиничного комплекса и административных объектов.

Еще 51,4 тысячи сомов потратят на мыло. Бумажные полотенца обойдутся в 190 тысяч, 1 тысяча 350 рулонов туалетной бумаги — в 29,4 тысячи сомов.

Резиденции также потребовалось 480 веников, на покупку которых выделено 102,5 тысячи сомов. На обновление садовых инструментов потратят 47,2 тысячи сомов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44938/
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