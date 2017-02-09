Шестиклассницу госпитализировали после игры «Привет из космоса»

Ученицу шестого класса средней школы № 2 села Ак-Суу Московского района Чуйской области госпитализировали после игры «Привет из космоса». Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По их данным, состояние подростка удовлетворительное. Ей диагностировали сотрясение головного мозга. Школьница получает лечение в больнице. Ее осмотрели специалисты.

Министерство образования и науки создало комиссию для расследования факта избиения шестиклассницы.

В состав комиссии вошли представители министерства, Бишкекского городского и Чуйского областного отделов образования. Комиссии поручено на месте расследовать причины отсутствия учителя на уроке и в целом проверить качество воспитательной работы в школе.

Минобразования совместно с МВД создали рабочую группу для разработки совместного приказа об усилении профилактических мер относительно преступлений, правонарушений, насилия и жестокости в школе.

Ранее в СМИ сообщали, что по правилам игры «Привет из космоса» девочки могут избивать друг друга и никто не должен жаловаться.