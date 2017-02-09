В Кыргызстане в последние годы снижается число суицидов среди детей

В Кыргызстане в последние три года снижается количество суицидов среди детей. Данные ИА «24.kg» представили в Министерстве внутренних дел.

Если в 2013 году покончили жизнь самоубийством 125 подростков, то в 2015-м 96, а в 2016-м — 95.

В частности, за 12 месяцев 2016-го суицид совершили 92 школьника и три студента колледжей. Из них 56 мальчиков и 39 девочек.

В том числе 49 суицидов произошло из-за ссоры с родителями, 9 подростков не жили с родителями, 4 по болезни, 22 от неразделенной любви. Еще 5 случаев произошло по материальным причинам. В шести случаях причины еще не установлены.

С 1 января по 7 февраля 2017-го зарегистрировано 18 фактов суицида. Совершили их 13 мальчиков и 5 девочек. Пять самоубийств произошло из-за ссоры с родителями, два по причине болезни, 7 из-за неразделенной любви, два несовершеннолетних не жили с родителями. По двум фактам причины устанавливаются.