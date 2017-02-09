Крушение «Боинга». Ведутся переговоры с турецкой стороной о возмещении ущерба

Переговоры с турецкой стороной о возмещении причиненного авиакатастрофой ущерба продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе правительства КР.

По их данным, первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев провел очередное заседание комиссии по изучению причин авиационной катастрофы, произошедшей 16 января в Сокулукском районе Чуйской области.

Отмечено, что 12 пострадавших семей размещены для временного проживания в квартирах со всеми удобствами на территории города Бишкека и Чуйской области.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, на специальный счет МЧС поступило 82 миллиона 920 тысяч сомов. Счет остается открытым, так как деньги от граждан страны продолжают поступать.

По информации Министерства здравоохранения, стационарное лечение продолжают получать 11 пострадавших. Состояние госпитализированных относительно удовлетворительное, медицинскую помощь больным оказывают в полном объеме.

Мухамметкалый Абулгазиев отметил, что вопрос обеспечения пострадавших жильем является одним из главных. Он подчеркнул, что правительство добивается справедливой компенсации на уровне принятых в мировой практике норм.