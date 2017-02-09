Крушение «Боинга». Ведутся переговоры с турецкой стороной о возмещении ущерба

Переговоры с турецкой стороной о возмещении причиненного авиакатастрофой ущерба продолжаются. Об этом сообщили в
По их данным, первый
Отмечено, что 12 пострадавших семей размещены для временного проживания в квартирах со всеми удобствами на территории города Бишкека и Чуйской области.
По информации Министерства здравоохранения, стационарное лечение продолжают получать 11 пострадавших. Состояние госпитализированных относительно удовлетворительное, медицинскую помощь больным оказывают в полном объеме.
Мухамметкалый Абулгазиев отметил, что вопрос обеспечения пострадавших жильем является одним из главных. Он подчеркнул, что правительство добивается справедливой компенсации на уровне принятых в мировой практике норм.