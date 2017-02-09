Афиша на неделю: 13—17 февраля

13 февраля. Мастер-класс «День японской кухни»

Роллы чаще всего представляют собой небольшой тонкий рулет из риса с одним ингредиентом в качестве начинки (лосось, угорь, краб, окунь и т. д. ), туго завернутый в лист водорослей нори. Вы научитесь делать открытые, горячие, закрытые роллы.

Кулинарная студия Orange, 10.00.

13 февраля. Благотворительный концерт (Алматы, Бишкек)

Международный концерт в помощь Нурдану Мамбетову. Ребенок уже девять лет прикован к постели. Совсем недавно появился шанс на исцеление, но для этого нужны средства.

Studio247, 20.00.

14 февраля. Концерт «Все начинается с любви»

Прозвучат бессмертные произведения композиторов разных эпох — В.Моцарта, А.Пьяццоллы, Д.Шостаковича, К.Караева, Б.Бриттена, А.Хачатуряна в исполнении Президентского камерного оркестра «Манас», солистов Виктории Юртаевой (фортепиано), Таира Бейшеева и Заиры Раимбековой (вокал).

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

14 февраля. Премьера балетного спектакля «Ромео и Джульетта»

Знаменитая история Ромео и Джульетты рассказывает о том, что человек создан не для вражды и ненависти, но для любви, призывающей к миру. Мощнейшую силу и пронзительность этот шекспировский сюжет получил в балете. Благодаря гениальной музыке Сергея Прокофьева его уже 75 лет ставят на лучших сценах мира. Модерн-балет «Ромео и Джульетта» исполняется под фонограмму.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева.

14 февраля. День святого Валентина Jazz Live

В этот вечер вас ждет замечательный концерт Виктории Юртаевой и Sulu Band.

Studio247, 20.00.





15 февраля. Вечер сальсы

Проникаемся в атмосферу танца и музыки. Все встречи рассчитаны на всех вне зависимости от умения и желания танцевать.

Бар@191, 20.00.

16 февраля. Кинопремьеры

«Лев» (драма). Мальчик из трущоб, Сару, потерялся в возрасте 5 лет. Ему удалось выжить и найти новый дом в Австралии. 25 лет спустя он чудом вернулся в родной дом и встретился с матерью.

»Гуляй, Вася!" (комедия). Бедный Митя влип по полной: случайно сделал предложение, а отец девушки, как будто только этого и ждал — тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да только Митя… уже женат! Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой они давно не живут, — циничная стерва, и за развод придется побороться.

«Обитель зла: Последняя глава» (ужасы, фантастика, боевик, триллер). Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира.

«Вурдалаки» (триллер, фэнтези). Россия, 18 век. На краю Руси, в Карпатских горах, стоит Спасский монастырь, куда был сослан духовник императрицы Елизаветы монах Лавр. Какие тайны он унес с собой из столичного Петербурга, никто не ведал. Да и край, в который он был сослан, издревле считался неспокойным, о нем слагали легенды и рассказывали их только шепотом.