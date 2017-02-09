Афиша на неделю: 13—17 февраля

Роллы чаще всего представляют собой небольшой тонкий рулет из риса с одним ингредиентом в качестве начинки (лосось, угорь, краб, окунь
Кулинарная студия Orange, 10.00.
Международный концерт в помощь Нурдану Мамбетову. Ребенок уже девять лет прикован к постели. Совсем недавно появился шанс на исцеление, но для этого нужны средства.
Studio247, 20.00.
Прозвучат бессмертные произведения композиторов разных эпох — В.Моцарта, А.Пьяццоллы, Д.Шостаковича, К.Караева, Б.Бриттена, А.Хачатуряна в исполнении Президентского камерного оркестра «Манас», солистов Виктории Юртаевой (фортепиано), Таира Бейшеева и Заиры Раимбековой (вокал).
Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.
Знаменитая история Ромео и Джульетты рассказывает о том, что человек создан не для вражды и ненависти, но для любви, призывающей к миру. Мощнейшую силу и пронзительность этот шекспировский сюжет получил в балете. Благодаря гениальной музыке Сергея Прокофьева его уже 75 лет ставят на лучших сценах мира.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева.
В этот вечер вас ждет замечательный концерт Виктории Юртаевой и Sulu Band.
Studio247, 20.00.
Проникаемся в атмосферу танца и музыки. Все встречи рассчитаны на всех вне зависимости от умения и желания танцевать.
Бар@191, 20.00.
«Лев» (драма). Мальчик из трущоб, Сару, потерялся в возрасте 5 лет. Ему удалось выжить и найти новый дом в Австралии. 25 лет спустя он чудом вернулся в родной дом и встретился с матерью.
»Гуляй, Вася!" (комедия). Бедный Митя влип по полной: случайно сделал предложение, а отец девушки, как будто только этого и ждал — тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да только Митя… уже женат! Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой они давно не живут, — циничная стерва, и за развод придется побороться.
«Обитель зла: Последняя глава» (ужасы, фантастика, боевик, триллер). Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира.
«Вурдалаки» (триллер, фэнтези). Россия, 18 век. На краю Руси, в Карпатских горах, стоит Спасский монастырь, куда был сослан духовник императрицы Елизаветы монах Лавр. Какие тайны он унес с собой из столичного Петербурга, никто не ведал. Да и край, в который он был сослан, издревле считался неспокойным, о нем слагали легенды и рассказывали их только шепотом.