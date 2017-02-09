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Общество

Кыргызстанский фильм представили на Берлинском кинофестивале

На Берлинском фестивале состоялась мировая премьера фильма из Кыргызстана. Об этом сообщили в Департаменте кинематографии.

Отмечено, что 67-й Берлинский международный кинофестиваль официально открылся 9 февраля. Кинорежиссер Актан Арым Кубат приглашен на него в качестве почетного гостя.

В первый день после открытия фестиваля в главном кинотеатре программы «Панорама» CinemaxX7 состоялась мировая премьера фильма Актана Арым Кубата.

На Берлинале состоялась премьера фильма «Кентавр». Картина оказалась единственным фильмом из стран Центральной Азии.

В кинотеатре был полный аншлаг, билеты на премьерный показ раскупили за несколько дней. Так же, как и на другие повторные показы «Кентавра». Аудитория состояла как из обычных гостей фестиваля, кинолюбителей и местных жителей, так и из профессионалов кино — продюсеров, дистрибьюторов, кинокритиков и международной прессы.

Национальная премьера кинофильма «Кентавр» состоится 26 марта в Бишкеке.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44904/
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