Кыргызстанский фильм представили на Берлинском кинофестивале

На Берлинском фестивале состоялась мировая премьера фильма из Кыргызстана. Об этом сообщили в Департаменте кинематографии.
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В первый день после открытия фестиваля в главном кинотеатре программы «Панорама» CinemaxX7 состоялась мировая премьера фильма Актана Арым Кубата.
На Берлинале состоялась премьера фильма «Кентавр». Картина оказалась единственным фильмом из стран Центральной Азии.
В кинотеатре был полный аншлаг, билеты на премьерный показ раскупили за несколько дней. Так же, как и на другие повторные показы «Кентавра». Аудитория состояла как из обычных гостей фестиваля, кинолюбителей и местных жителей, так и из профессионалов кино — продюсеров, дистрибьюторов, кинокритиков и международной прессы.
Национальная премьера кинофильма «Кентавр» состоится 26 марта в Бишкеке.