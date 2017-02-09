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Общество

Зона отдыха может появиться в Кыргызстане на месте столичной свалки

В Кыргызстане на месте мусорного полигона Бишкека могут создать зону отдыха. Об этом сообщил журналистам международный эксперт по управлению твердыми бытовыми отходами Янис Ролс.

Напомним, действующий санитарный полигон закрывают. Мэрия столицы получила кредит Европейского банка реконструкции и развития и грант Инвестиционного фонда Европейского союза по Центральной Азии (EU IFCA). Они предназначены для рекультивации старого полигона и создания нового. В 2015 году определили участок земли для нового полигона.

После рекультивации старого полигона площадью 36 гектаров на его месте будет чистая земля. Всю территорию планируют засеять травой, чтобы предотвратить вымывание почвы.

«В Риге уже есть подобный пример. Там на месте бывшего мусорного полигона сейчас отдыхают люди, рассматривается возможность установления канатной дороги. После рекультивации санитарного полигона Бишкека люди будут жить на нормальной территории с хорошим ландшафтом. И здесь тоже можно создать зону отдыха», — отметил Янис Ролс.

Отметим, тендер на рекультивацию полигона выиграли ОсОО «Стройдормашсервис» и компания «Тана».
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44895/
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