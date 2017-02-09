Карета скорой помощи в Бишкеке отправилась со спецсигналом за самсами

В Бишкеке карета частной скорой помощи ехала, используя специальный сигнал, за тандырными самсами. Об этом сообщил пользователь Илья Балинов в группе «Черный список» социальной сети Facebook.

«Сегодня буквально час назад ехал по улице Некрасова в южном направлении, была пробка почти от самой Московской. Вдруг слышу звук сирены и вижу в зеркало машину скорой помощи, которая летела по встречной, также в южном направлении. Ей никто не мешал, все ее пропустили. Дальше, на перекрестке улиц Толстого и Некрасова, она так же, с включенными спецсигналами, выехала на перекресток на красный свет и поехала дальше», — рассказал возмущенный пользователь.

«Но после того как она проехала перекресток, карета «скорой» остановилась, чтобы купить тандырные самсы в кафе. Затем так же, со спецсигналами, развернулась и уехала в обратном направлении», — добавил Илья Балинов.

По его мнению, после таких случаев не стоит удивляться, что водители не пропускают кареты скорой помощи. Отмечается, что транспортное средство принадлежит медцентру Ос ОО «Аю-медикал» .