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Общество

ОТРК получила ответ из Белиза, аналогичный данным «Ата Мекена»

ОТРК получила из Белиза документы по офшорам Southfield и Avalon. Они идентичны данным, полученным по запросу депутатов от фракции «Ата Мекен».

Накануне на своей странице в сети Facebook гендиректор ОТРК представил документы, полученные из Белиза по запросу журналистов телекомпании. Ранее копии этих документов послужили основанием для журналистского расследования о причастности социалистов к окружению экс-президента Курманбека Бакиева и трасту акций компании MegaCom через офшорные компании Southfield и Avalon.

В представленных документах нет ни слова о скандале с социалистами. Журналистам ответили, что Southfield и Avalon действительно существовали. Southfield включили в реестр 9 июля 2009 года и исключили из него 1 января 2016-го. На дату публичной инспекции компании ее положение не изменилось.

Avalon зарегистрирован 23 февраля 2010 года и исключен из реестра 1 января 2014-го. На сегодня компания также не работает.

Однако никаких данных о том, кто являлся акционером компании и заключались ли ими какие-то трастовые договоры или опционы, нет. Получить эту информацию невозможно, так как она является частной. В докладе публичной инспекции нет имен директоров и акционеров, так как эту информацию можно получить лишь от официального агента компаний.

Что касается апостилей документов, фигурировавших в скандале вокруг Белиза, то полученные документы подтверждают лишь, что апостили под такими номерами действительно выдавались 21 октября 2016 года. Но при этом нет информации о содержании документов, заверенных апостилем.

Отметим, ранее ответ из Белиза получила партия «Ата Мекен». В представленных лидером социалистов документах говорилось: «…назвать владельцев не представляется возможным. По условиям регистрации компании информацию могут получить только ее владельцы или акционеры». Правда, Омурбек Текебаев тогда добавил, что документы подтверждают, что ни его, ни Саляновой, ни Шыкмаматова среди акционеров офшоров нет.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44885/
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