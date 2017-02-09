В школах Кыргызстана не хватает 702 учителя. Об этом сообщила
По данным кабмина, сегодня состоялась коллегия Министерства образования и науки по итогам 2016 года.
«Вопрос качества образования на местах оставляет желать лучшего. Следует вести конкретную работу по направлению выпускников педагогических специальностей в регионы, усилить контроль по их распределению, ведь государство выделяет средства на их образование», — считает Чолпон Султанбекова.
Несмотря на запрет денежных сборов с родителей за поступление в детские сады и школы, они есть. А вот контроля со стороны министерства и городских управлений образования нет.Чолпон Султанбекова