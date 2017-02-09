В школах Кыргызстана не хватает 702 учителя. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на вице-премьер-министра Чолпон Султанбекову.

По данным кабмина, сегодня состоялась коллегия Министерства образования и науки по итогам 2016 года.

Вице-премьер-министр акцентировала внимание на активизации деятельности Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников.

«Вопрос качества образования на местах оставляет желать лучшего. Следует вести конкретную работу по направлению выпускников педагогических специальностей в регионы, усилить контроль по их распределению, ведь государство выделяет средства на их образование», — считает Чолпон Султанбекова.