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Общество

В школах Кыргызстана не хватает 702 учителя

В школах Кыргызстана не хватает 702 учителя. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на вице-премьер-министра Чолпон Султанбекову.

По данным кабмина, сегодня состоялась коллегия Министерства образования и науки по итогам 2016 года.

Вице-премьер-министр акцентировала внимание на активизации деятельности Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников.

«Вопрос качества образования на местах оставляет желать лучшего. Следует вести конкретную работу по направлению выпускников педагогических специальностей в регионы, усилить контроль по их распределению, ведь государство выделяет средства на их образование», — считает Чолпон Султанбекова.

Несмотря на запрет денежных сборов с родителей за поступление в детские сады и школы, они есть. А вот контроля со стороны министерства и городских управлений образования нет.

Чолпон Султанбекова

Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44878/
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