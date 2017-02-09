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Общество

В Кыргызстане суд разрешил блокировать вредоносные интернет-ресурсы

Октябрьский районный суд Бишкека сегодня удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры Кыргызстана о блокировании доступа пользователей к вредоносным интернет-ресурсам.

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Решением суда признана запрещенной к распространению на территории Кыргызстана информация, размещаемая в приложениях социальных сетей, а именно в так называемых группах смерти.

Исполнение решения суда, в том числе за пределами Кыргызстана, возложено на Государственный комитет информационных технологий и связи как уполномоченный орган в сфере информатизации.

Работа Генпрокуратуры в вопросах обеспечения информационной безопасности и защиты прав несовершеннолетних продолжится.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44875/
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