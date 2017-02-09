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Общество

Пенсионеров, имеющих земельную долю, предлагают освободить от страховых взносов

В Кыргызстане предлагают освободить от страховых взносов пенсионеров, имеющих земельную долю. Поправки в Закон «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию» вынесли на общественное обсуждение.

По словам инициатора — депутата Дастанбека Джумабекова, по действующему законодательству пенсионеры, имеющие земельную долю в крестьянском (фермерском) хозяйстве без образования юридического лица, полностью уплачивают страховые взносы.

«Человек, всю жизнь проработавший и законно вышедший на пенсию, почему-то продолжает платить страховые взносы за землю. Его должны освободить от них, так как он полностью исполнил свои обязательства перед государством. Теперь государство обязано обеспечить его достойную старость», — отметил Дастанбек Джумабеков.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44874/
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