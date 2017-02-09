В Кыргызстане предлагают публиковать единый список террористических организаций

В Кыргызстане предлагают публиковать в государственных изданиях единый список запрещенных террористических организаций. Поправки в Закон «О противодействии терроризму» внесли на рассмотрение парламента.
По словам
«В Кыргызстане есть единый список террористических организаций. Однако не предусмотрено обязательное периодическое информирование населения о них через государственные официальные издания», — отмечено в
В целях противостояния радикальным экстремистским идеологиям предлагается обнародовать единый список организаций, признанных судами террористическими.
«Для того чтобы об этих организациях знало в первую очередь подрастающее поколение (школьники, студенты и другие). Тем самым снизится нездоровый интерес молодежи к радикальным группировкам», — считают народные избранники.